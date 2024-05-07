Дортмундская «Боруссия» выбила ПСЖ и вышла в финал Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» победила ПСЖ и вышла в финал Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» вышла в финал Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 1/2 финала турнира команда выбила французский ПСЖ. Ответная встреча прошла в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на 50-й минуте забил защитник Матс Хуммельс. В первом матче немцы выиграли с таким же счетом.

В другом полуфинале играют мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Первая встреча команд завершилась вничью — 2:2.

Финал турнира в нынешнем сезоне состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим чемпионом является «Манчестер Сити».