«Боруссия» обыграла ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
«Боруссия» победила ПСЖ со счетом 1:0 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
«Боруссия» обыграла ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в Дортмунде и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 36-й минуте забил нападающий Никлас Фюллькруг.
Ответный матч 1/2 финала состоится во вторник, 7 мая, в Париже. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.
В другом полуфинале играют мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Первая встреча команд завершилась вничью — 2:2.
Финал турнира в нынешнем сезоне состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим чемпионом является «Манчестер Сити».