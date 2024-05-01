«Боруссия» победила ПСЖ со счетом 1:0 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

«Боруссия» обыграла ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Дортмунде и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 36-й минуте забил нападающий Никлас Фюллькруг.

Ответный матч 1/2 финала состоится во вторник, 7 мая, в Париже. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

В другом полуфинале играют мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Первая встреча команд завершилась вничью — 2:2.

Финал турнира в нынешнем сезоне состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим чемпионом является «Манчестер Сити».