Депутаты из партии Зеленского покинули зал во время награждения Залужного

Депутаты «Слуги народа» покинули зал горсовета Киева из-за награждения Залужного

Депутаты из партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» покинули зал горсовета Киева во время награждения экс-главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного. Присутствующие голосовали за присвоение Залужному и поэтессе Лине Костенко звания «Почетный гражданин Киева», передает издание Страна в Telegram-канале.