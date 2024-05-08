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23:57, 8 мая 2024Бывший СССР

Депутаты из партии Зеленского покинули зал во время награждения Залужного

Депутаты «Слуги народа» покинули зал горсовета Киева из-за награждения Залужного

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Депутаты из партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» покинули зал горсовета Киева во время награждения экс-главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного. Присутствующие голосовали за присвоение Залужному и поэтессе Лине Костенко звания «Почетный гражданин Киева», передает издание Страна в Telegram-канале.

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