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19:55, 4 мая 2024Бывший СССР

На Украине связали проблемы ВСУ на фронте с одним кадровым решением Зеленского

На Украине связали тяжелое положение ВСУ на фронте с отставкой Залужного
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Kaniuka Ruslan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Проблемы, с которыми столкнулись Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации, связаны с отставкой главкома Валерия Залужного, считает бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза. Фрагмент его выступления опубликовало издание Ura.ru в Telegram.

При этом ответственность за текущее положение дел на фронте лежит на президенте Украины Владимире Зеленском, поскольку уход Залужного был кадровым решением главы государства, подчеркнул политик. «Это все произошло благодаря тому, что была провальная стратегия от Зеленского», — сказал Береза о продвижении Вооруженных сил России в районе Часова Яра.

Причиной отставки Залужного были высокий рейтинг главкома, продолжил экс-депутат Рады. В противоположность ему нынешний руководитель ВСУ Александр Сырский не имеет такой общественной поддержки и является не более чем исполнителем воли Зеленского, заключил он.

Ранее на Украине назвали складывающуюся в зоне спецоперации ситуацию критической для украинских войск. Содиректор программ по международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник указал на нехватку в ВСУ средств огневого поражения для сдерживания натиска армии России. При этом вторую проблему — нехватку солдат — украинская армия так и не смогла решить, подчеркнул он.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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