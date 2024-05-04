На Украине назвали складывающуюся в зоне СВО ситуацию критической для ВСУ

Украинский эксперт Мельник: для ВСУ складывается критическая ситуация

Обстановка в зоне проведения специальной военной операции (СВО) складывается не в сторону украинских войск и является для них критической. Такое мнение высказал содиректор программ по международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, которого цитирует ТАСС.

В интервью изданию «Лига» Мельник отметил преимущество российских войск над Вооруженными силами Украины (ВСУ) как по численности, так и по материальному оснащению.

Эксперт указал на нехватку в ВСУ средств огневого поражения для сдерживания натиска армии России. При этом вторую проблему – недостаток солдат – ВСУ так и не смогли решить, подчеркнул он.

Украина имеет шанс выровнять линию фронта в случае поступления нового пакета западной помощи, полагает Мельник. Однако даже в этом случае ВСУ не смогут перейти в контрнаступление, заключил спикер.

Ранее в Донецкой народной республике сообщили об ухудшении положения украинского гарнизона Часова Яра. Этот населенный пункт является одним из ключевых пунктов украинской военной логистики в регионе.