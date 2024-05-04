Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:19, 4 мая 2024Бывший СССР

На Украине назвали складывающуюся в зоне СВО ситуацию критической для ВСУ

Украинский эксперт Мельник: для ВСУ складывается критическая ситуация

Фото: Stringer / Reuters

Обстановка в зоне проведения специальной военной операции (СВО) складывается не в сторону украинских войск и является для них критической. Такое мнение высказал содиректор программ по международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, которого цитирует ТАСС.

В интервью изданию «Лига» Мельник отметил преимущество российских войск над Вооруженными силами Украины (ВСУ) как по численности, так и по материальному оснащению.

Эксперт указал на нехватку в ВСУ средств огневого поражения для сдерживания натиска армии России. При этом вторую проблему – недостаток солдат – ВСУ так и не смогли решить, подчеркнул он.

Украина имеет шанс выровнять линию фронта в случае поступления нового пакета западной помощи, полагает Мельник. Однако даже в этом случае ВСУ не смогут перейти в контрнаступление, заключил спикер.

Ранее в Донецкой народной республике сообщили об ухудшении положения украинского гарнизона Часова Яра. Этот населенный пункт является одним из ключевых пунктов украинской военной логистики в регионе.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Арестованный замминистра обороны Иванов переоформил на жену две машины за миллионы рублей. Они перешли ей после развода

      Минздрав призвал производителей «Ибупрофена» изменить инструкцию

      Боня предложила фанатам заплатить шесть миллионов рублей за выход с ней в свет

      ВСУ атаковали дронами-камикадзе медико-санитарную часть в Запорожье

      На Украине назвали складывающуюся в зоне СВО ситуацию критической для ВСУ

      У фигурантов дела о хищении у Минобороны арестовали счета и активы

      Россияне потратили миллиарды на легальное прослушивание музыки

      Снегопад оставил без света десятки тысяч человек в российском регионе

      Концерт российского барда в Москве отменили после обвинений в поддержке Украины

      Порезавшую лицо пенсионерке девушку-курьера задержали в Петербурге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше