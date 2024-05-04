В ДНР сообщили об ухудшении положения украинского гарнизона в Часовом Яре

В ДНР сообщили, что ВСУ в Часовом Яре лишились возможности пополнять запасы

Украинский гарнизон в Часовом Яре лишился возможности свободно подвозить боеприпасы и дополнительные силы. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР).

По словам источника, из-за усложнения логистики Вооруженным силам Украины (ВСУ) приходится использовать окольные пути. При этом ВСУ несут дополнительные потери, подчеркнул собеседник агентства.

Часов Яр (ДНР) является одним из ключевых пунктов украинской военной логистики в регионе. Населенный пункт представляет собой хорошо укрепленный опорный пункт.

Ранее армия России приступила к уничтожению «суперопорника» ВСУ вблизи Часова Яра. Огонь по позициям противника ведет российская тяжелая артиллерия. В случае прорыва обороны у Часова Яра украинский гарнизон рискует попасть в окружение.