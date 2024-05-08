Владимир Путин начал переговоры с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«С [премьер-министром Армении Николом] Пашиняном [переговоры] закончились. Сейчас идет встреча с Мирзиеевым», — сказал он.

Президент Узбекистана прибыл в Россию с рабочим визитом. В его рамках 8 мая по приглашению российского лидера глава государства примет участие в саммите Евразийского экономического совета. 9 мая Мирзиеев посетит в Москве торжественные мероприятия в честь Дня Победы.

Ранее стало известно о прибытии в Москву президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также в среду в Россию прилетел премьер-министр Армении Никол Пашинян.

