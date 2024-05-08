Пашинян прилетел в Москву
Премьер Армении Пашинян прибыл в Москву на заседание ЕАЭС и встречу с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву, где примет участие в заседании Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.
Заседание Высшего экономического совета ЕАЭС пройдет 8 мая, председательствовать на нем будет Армения.
Ранее Пашинян заявил, что между Россией и Арменией накопилось множество проблем. По его словам, в Ереване настроены на их решение