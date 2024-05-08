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13:07, 8 мая 2024Бывший СССР

Пашинян прилетел в Москву

Премьер Армении Пашинян прибыл в Москву на заседание ЕАЭС и встречу с Путиным

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву, где примет участие в заседании Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание Высшего экономического совета ЕАЭС пройдет 8 мая, председательствовать на нем будет Армения.

Ранее Пашинян заявил, что между Россией и Арменией накопилось множество проблем. По его словам, в Ереване настроены на их решение

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      Илья Таксюр
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