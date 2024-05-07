Президент Узбекистана посетит Россию

Президент Узбекистана Мирзиеев посетит Россию с рабочим визитом 8-9 мая

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Москву с рабочим визитом 8-9 мая. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Уточняется, что по приглашению президента России Владимира Путина лидер республики примет участие в заседании Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Кроме того, Мирзиеев поучаствует в торжественных мероприятиях в связи с 79-й годовщиной Победы во Второй мировой войне. Президент Узбекистана также проведет ряд двусторонних встреч.

Ранее сообщалось, что на саммите ЕАЭС могут пройти переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с Путиным. Глава белорусского МИД Сергей Алейник отметил, что мероприятие является хорошей площадкой для встреч.

Кроме того, 8 мая в Москву приедет премьер-министр Армении Никол Пашинян. В рамках его визита состоится встреча с российским президентом.