Премьер Армении анонсировал встречу с Путиным

Пашинян отправится в Москву на встречу с Путиным и саммит ЕАЭС

Премьер Армении Никол Пашинян 8 мая отправится в Москву, где пройдут его встреча с президентом России Владимиром Путиным и саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом армянский лидер заявил на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Завтра я поеду в Москву, чтобы председательствовать на заседании Высшего [экономического] совета ЕАЭС. У меня будет двусторонняя встреча с президентом Российской Федерации», — рассказал он.

По словам Пашиняна, между Арменией и Россией накопилось множество проблем, и Ереван нацелен на их решение. В частности, помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков также заявлял, что в ходе встречи лидеры двух стран проблемные вопросы между Москвой и Ереваном.