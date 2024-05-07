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13:12, 7 мая 2024Бывший СССР

Премьер Армении анонсировал встречу с Путиным

Пашинян отправится в Москву на встречу с Путиным и саммит ЕАЭС

Фото: Sputnik / Dmitry Astakhov / Pool / Reuters

Премьер Армении Никол Пашинян 8 мая отправится в Москву, где пройдут его встреча с президентом России Владимиром Путиным и саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом армянский лидер заявил на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Завтра я поеду в Москву, чтобы председательствовать на заседании Высшего [экономического] совета ЕАЭС. У меня будет двусторонняя встреча с президентом Российской Федерации», — рассказал он.

По словам Пашиняна, между Арменией и Россией накопилось множество проблем, и Ереван нацелен на их решение. В частности, помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков также заявлял, что в ходе встречи лидеры двух стран проблемные вопросы между Москвой и Ереваном.

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      Александр Курбатов
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