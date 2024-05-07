Пашинян объяснил свое нежелание присутствовать на параде 9 мая в Москве

Пашинян: не думаю, что каждый год должен участвовать на параде 9 мая

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил свое нежелание присутствовать на параде 9 мая в Москве словами о том, что участвовал в мероприятии в прошлом году. Его слова передает «Sputnik Армения».

«Я прошлом году участвовал в параде 9 мая. Не помню такой практики, чтобы какой-либо другой руководитель Армении каждый год участвовал в мероприятиях 9 мая в Москве», — заявил Пашинян.

Он отметил, что лидеры других стран не присутствуют в проведении парада каждый год и не считает подобный поступок чем-то странным.

Ранее Пашинян заявил, что трехстороннее заявление 2020 года, в котором лидеры России, Армении и Азербайджана сообщили о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, больше не действует.