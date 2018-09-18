Пьянству Бузовой в самолете нашли оправдание

Пиар-менеджер российской поп-исполнительницы и телеведущей Ольги Бузовой Антон Богословский объяснил поведение артистки на видео, где она в нетрезвом состоянии приставала к пассажирам самолета с предложением выпить. Его слова приводит Ura.ru.

Как рассказал Богословский, на самом деле певица летала на зимние каникулы с актрисой Анной Хилькевич и ее семьей. Он сообщил, что она не приставала к пассажирам, а просто общалась со своими друзьями.

17 сентября в сети появилось видео, на котором пьяная Ольга Бузова предлагала попутчикам выпить, а получив отказ, ответила: «Всем спать!» Мнение пользователей по поводу поведения артистки разделилось. Многие оправдали ее и посчитали, что это нормально, а другие раскритиковали поступок Бузовой.

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