Бузова провозгласила себя «второй после Путина»

Российская поп-исполнительница Ольга Бузова опубликовала в Instagram-аккаунте собственного бренда одежды Olga Buzova Design фотографию и видео в новой куртке.

На бордовой кожаной куртке-косухе, помимо принтов со знаками карточных мастей, черным блестящим шрифтом написано: «Вторая после Путина».

Согласно информации в посте Бузовой, куртка под названием «Вы знаете, как лучше?» выпущена в черном и бордовом цветах, в размерах S, M, L и продается по цене 7,5 тысячи рублей.

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В феврале Ольга Бузова разместила в своем Instagram-аккаунте фотографию в платье от модельера Беллы Потемкиной и вызвала насмешки пользователей. Телезвезда позировала в черном бархатном платье с глубоким V-образным вырезом и высоким разрезом на бедре, отделанном серебряной тесьмой. Пользователи сочли, что в этом наряде певица выглядит толстой.

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