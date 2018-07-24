В Mercedes Ольги Бузовой въехал грузовик

Российская поп-исполнительница Ольга Бузова попала в аварию. В машину артистки въехал грузовой автомобиль, сообщает портал super.ru во вторник, 24 июля.

Отмечается, что инцидент произошел на МКАД. Бузова ехала на машине Mercedes, когда в зад ее машины въехал грузовик.

Певица получила небольшие ушибы — по информации портала, фура передвигалась на низкой скорости. Участники ДТП вызвали полицию.

В июне Бузова выступила на открытии своего ресторана в Москве. Посетители устроили давку, пытаясь попасть в заведение, и парализовали автомобильное движение на Цветном бульваре, где расположено заведение.

Ольга Бузова прославилась как ведущая телепроекта «Дом-2». Свою дебютную музыкальную пластинку «Под звуки поцелуев» она записала в 2017 году. Помимо этого, исполнительница выпустила 13 синглов.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!