Открытие ресторана Бузовой вызвало давку и парализовало движение

Певица Ольга Бузова выступила на открытии своего ресторана BuzFood в Москве. Посетители устроили давку, пытаясь попасть в заведение, видео с мероприятия опубликовано в YouTube.

Как пишет «Комсомольская правда», около пяти тысяч поклонников певицы парализовали автомобильное движение на Цветном бульваре, где расположен ресторан.

Бузова опубликовала видео с открытия в Instagram. Певица исполнила несколько песен перед тем, как разрезать ленточку у входа в заведение.

Слезы счастья 🙌🏻 L Love ❤️ #моилюдивсегдасомной Фото опубликовано @buzova86

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