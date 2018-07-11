Авария с Джорджем Клуни попала на видео

Аварию с участием голливудского актера Джорджа Клуни засняла камера наружного наблюдения. Запись столкновения скутера артиста с автомобилем Mercedes опубликована на сайте газеты Corriere della Sera.

Отмечается, что Клуни ударился головой об автомобиль, но его спас шлем. Артист двигался со скоростью около 100 километров в час.

11 июля сообщалось, что 57-летний Клуни попал в аварию на итальянском острове Сардиния. Актер был госпитализирован, ему диагностировали повреждения таза, колена и руки.

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