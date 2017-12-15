Джордж Клуни заплатил друзьям по миллиону долларов за дружбу

Американский актер Джордж Клуни раздал своим товарищам чемоданчики с деньгами в благодарность за дружбу. Об этом рассказал предприниматель Ранд Джербер, также получивший подарок, пишет Inquirer.

По его словам, 14 друзей Клуни были приглашены на ужин к артисту в 2003 году. На своих местах за столом гости обнаружили портфели, и в каждом — миллион долларов.

«Для меня очень важно, чтобы пока мы все вместе находимся здесь, я отплатил вам благодарностью», — цитирует Джербер актера. Клуни добавил, что его друзья, группу которых он называл «Мальчики», очень помогли ему, и он их безмерно ценит.

Джербер утверждает, что собирался отказаться от дара, но Клуни заявил, что если один из друзей не примет деньги, то их не получит никто.

Джордж Клуни снялся в фильмах «От заката до рассвета», «Да здравствует Цезарь!», «После прочтения сжечь», «О, где же ты, брат?», а также в трилогии «Друзья Оушена».

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