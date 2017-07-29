Джордж Клуни подаст в суд на журнал за нелегальную съемку его детей-близнецов

Американский актер Джордж Клуни начнет судебное разбирательство с французским журналом Voici за публикацию снимков его новорожденных близнецов. Об этом в субботу, 29 июля, сообщает CNN.

Канал приводит заявление, распространенное актером. «На прошлой неделе фотографы из журнала Voici перелезли через наш забор, залезли на наше дерево и нелегально сняли наших детей, находящихся в доме. Фотографы, агентство и издание понесут полное наказание по всей строгости закона», — говорится в послании.

По словам Клуни, этой меры требует безопасность младенцев.

О том, что у актера и его жены Амаль Клуни родилась двойня, стало известно 6 июня. Мальчика назвали Александер, а девочка получила имя Элла.

Джордж Клуни снялся в таких фильмах, как «От заката до рассвета», «Да здравствует Цезарь!», «После прочтения сжечь», «О, где же ты, брат?», а также в трилогии «Друзья Оушена». В июле его лицо признали самым красивым среди мужчин-знаменитостей.