У Джорджа и Амаль Клуни родилась двойня

Американский киноактер Джордж Клуни и его жена, правозащитница Амаль Клуни (Аламуддин) стали родителями близнецов. Об этом сообщается в официальном заявлении пары, поступившем в редакцию People.

Как пишет издание, новорожденная девочка получила имя Элла, а мальчика назвали Александром. «Элла, Александр и Амаль здоровы, счастливы и прекрасно себя чувствуют. Джордж находится под действием успокоительного и должен прийти в себя через пару дней», — говорится в заявлении семьи.

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В мае сообщалось, что Клуни отказался от деловой поездки в Армению из-за опасений опоздать на роды супруги. Актер пошутил, что в таком случае домой ему можно было бы уже не возвращаться.

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились в Италии в сентябре 2014 года после знакомства в октябре 2013-го.

Амаль, которой сейчас 39 лет, родилась в Ливане, окончила Оксфордский университет и юридическую школу в Нью-Йорке. С 2004 года работала в Международном суде ООН, специализируясь на правах человека. С 2010-го трудится в фирме Doughty Street Chambers. Среди ее клиентов — основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, экс-президент Мальдивской Республики Мохамед Нашид.

56-летний Джордж Клуни — актер, кинорежиссер, продюсер, сценарист и общественный деятель. Стал широко известен после выхода телесериала «Скорая помощь» и кинофильма «От заката до рассвета». Двукратный обладатель кинопремии «Оскар»: как актер за роль в фильме «Сириана» и как продюсер за картину «Операция "Арго"».