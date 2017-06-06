Из жизни
 

У Джорджа и Амаль Клуни родилась двойня

Перейти в «Мою Ленту»
Джордж и Амаль Клуни
Джордж и Амаль Клуни

Американский киноактер Джордж Клуни и его жена, правозащитница Амаль Клуни (Аламуддин) стали родителями близнецов. Об этом сообщается в официальном заявлении пары, поступившем в редакцию People.

Как пишет издание, новорожденная девочка получила имя Элла, а мальчика назвали Александром. «Элла, Александр и Амаль здоровы, счастливы и прекрасно себя чувствуют. Джордж находится под действием успокоительного и должен прийти в себя через пару дней», — говорится в заявлении семьи.

В мае сообщалось, что Клуни отказался от деловой поездки в Армению из-за опасений опоздать на роды супруги. Актер пошутил, что в таком случае домой ему можно было бы уже не возвращаться.

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились в Италии в сентябре 2014 года после знакомства в октябре 2013-го.

Амаль, которой сейчас 39 лет, родилась в Ливане, окончила Оксфордский университет и юридическую школу в Нью-Йорке. С 2004 года работала в Международном суде ООН, специализируясь на правах человека. С 2010-го трудится в фирме Doughty Street Chambers. Среди ее клиентов — основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, экс-президент Мальдивской Республики Мохамед Нашид.

56-летний Джордж Клуни — актер, кинорежиссер, продюсер, сценарист и общественный деятель. Стал широко известен после выхода телесериала «Скорая помощь» и кинофильма «От заката до рассвета». Двукратный обладатель кинопремии «Оскар»: как актер за роль в фильме «Сириана» и как продюсер за картину «Операция "Арго"».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
George and Amal Clooney Welcome Daughter Ella and Son Alexander
Джордж Клуни отказался от поездки в Ереван из-за беременной жены
СМИ узнали о грядущем «двойном» пополнении в семье Джорджа Клуни
Джордж Клуни сыграл свадьбу в Венеции
Последние новости
Минск потребовал объяснений из-за обвинений президента Литвы
Президенты России и Египта обсудили кризисные ситуации на Ближнем Востоке
Порошенко подписал закон об украинизации телевидения в стране
У Джорджа и Амаль Клуни родилась двойня
Лидер группы «Кабриолет» попал в ДТП
Футбольную команду сняли с турнира за похожую на мальчика девочку в составе
Лавров пошутил о древнейшей профессии
Другие материалы рубрики
Из жизни00:08 5 июня

«Невозможно стать человеком другой национальности»

История психиатра из России, который перебрался в Израиль, а затем в США
17:12Сегодня

Боснийский скульптор-самоучка поставил во дворе гипсовых Трампа и Путина

16:2528 мая

Джон Траволта подарил свой Boeing 707 австралийскому музею

18:12Сегодня

Гигантская фигура Терезы Мэй показала Европе непристойный жест

Из жизни00:07 2 июня

Весь мир любит единорога

Миллениалы помешались на всем, что связано с мифическим существом
14:44Сегодня

Частые корпоративы с полуголыми женщинами смутили сотрудников Badoo

23:5525 мая

Британский бодибилдер за год покрыл все тело татуировками

11:05Сегодня

Американский заключенный рассказал о плане побега в ящике с опилками

Из жизни00:0327 мая
An antique shop owner naps on a chair outside his shop at a market in Beijing, China, Monday, Aug. 23, 2010. (AP Photo/Alexander F. Yuan)

Сокровища за бесценок

Самые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
12:42Сегодня

На съедение тиграм в китайском зоопарке бросили живого осла

20:3324 мая

Maxim назвал самую сексуальную женщину года

18:31 5 июня

В Японии выбрали самого красивого демонтажника

Россия
«Сейчас мы вам устроим!»
Надо ли отваживать школьников и студентов от политической деятельности
В Думе создадут рабочую группу для подготовки клятвы гражданина России
Подмосковным жителям предложат отмечать Дни леса и урожая
Лавров пошутил о древнейшей профессии
Российские пограничники начали проверку украинского лайнера
Чувство глубокого клятвоприношения
Заставят ли присягать на верность России ее новых граждан
«Этих врачей нельзя допускать к пациентам»
Почему выпускники российских медвузов не умеют лечить больных
Все материалы
Мир
Семеро против Дохи
Как страны Персидского залива собрались искоренять катарскую ересь
Тимофей Бордачев: Страшный общий дом
Европе придется выбирать между «израилизацией» и сохранением привычных свобод
Нарендра Моди и Владимир ПутинСлоны идут на север
О чем договорились Нарендра Моди и Владимир Путин в Санкт-Петербурге
Президенты России и Египта обсудили кризисные ситуации на Ближнем Востоке
Почти 50 тегеранцев пострадали при столкновении двух поездов метро
Немцев уличили в наживе на рожающих беженках
Мачете убивает
В Мексике зафиксирован рекордный уровень насильственных смертей
Все материалы
Бывший СССР
Адам ОсмаевПатриоты без границ
Что стоит за покушением на боевика Адама Осмаева в центре Киева
Минск потребовал объяснений из-за обвинений президента Литвы
Порошенко подписал закон об украинизации телевидения в стране
Брат Ющенко поведал о говоривших по-украински древних греках
Аваков назвал желающих отобрать собственность у олигархов любителями фантастики
В центре Киева активисты притворились трупами в знак протеста против медреформы
В Киеве назвали законным движение украинского лайнера в сторону Ростова-на-Дону
Все материалы
Финансы
А им все Доха
Как конфликт Саудовской Аравии и Катара скажется на нефтяных ценах
В Госдуме пообещали платить нуждающимся в еде россиянам больше 27 рублей в день
Счетная палата уличила Венесуэлу в невыплате российского кредита
Курс катарского риала упал до восьмилетнего минимума
Голикова указала на снижение реального размера пенсий в России
Fitch отказалось понижать рейтинг Катара из-за дипломатического кризиса
Россияне рассказали о справедливых зарплатах в разных отраслях экономики
Все материалы
Бизнес
Вышли в рост
В мае сектор услуг продемонстрировал рекордные темпы повышения отпускных цен
Никита Кричевский: Расплата за огрызок
Как «Система» выжала сок и мякоть башкирских активов
Закон о деофшоризации превратил российских миллиардеров в полуизгнанников
В «Газпроме» опровергли отмену правила take or pay в контракте с «Нафтогазом»
Компания «ВИМ-Авиа» отменила еще 13 рейсов
GQ выдвинул сооснователя Mail.ru Group на получение премии «Человек года»
Учения МЧС по ликвидации последствий взрыва в рамках третьего этапа всероссийской тренировки по гражданской оборонеНалог на катастрофу
О новых поборах для бизнеса
Все материалы
Силовые структуры
Девять жизней
За что дачник жестоко расправился с соседями в поселке под Тверью
«Останки несовершеннолетних находят каждый год»
Монолог волонтера о похищениях и принуждении детей к попрошайничеству в России
Леонид МаркеловКвартирный допрос
Что будет с недвижимостью бывшего главы Марий Эл ценой в миллиард рублей
Бомбардировщик B-52 нанес удар по боевикам ИГ в Ираке
«Генерал Ватутин» пытался уклониться от пограничного досмотра
В Вашингтоне отклонили протесты Glock по конкурсу на пистолет для армии США
Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Все материалы
Наука и техника
Никакого праздника
Apple рассекретила новые устройства и операционные системы
Реклама шоу французского иллюзиониста Анри Робена, 1863На лицо ужасные
Раскрыта сущность привидений и призраков
Поматросил и бросил
Засекреченная операционная система от Google заменит Android
Показана работа нацистской шифровальной машины «Энигма»
Найден безоблачный супернептун
Свет превратили в сверхтекучую жидкость
На дне Мертвого моря нашли следы древней катастрофы
Все материалы
Спорт
Головы сложили в поле
Как футболисты умирали во время матчей
Полузащитник «Барселоны» подрался с журналистом в самолете
Совет «Терека» утвердил переименование клуба в «Ахмат»
«Спартак» объявил о продлении контракта с Каррерой
Станислав Черчесов и Александр СамедовРазгром с разрывом
Перед стартом Кубка конфедераций-2017 сборная России крупно обыграла венгров
Форвард сборной Венгрии сравнил защитника ЦСКА Васина с медведем
Названы сроки восстановления травмированного футболиста сборной России Зобнина
Все материалы
Культура
Главные сериалы лета
«Игра престолов», «Защитники» и другие: что смотреть с июня по август
Картина Джорджо Моранди в фильме «Сладкая жизнь» ФеллиниСтакан наполовину Пруст
Что скрывается на дне сосудов Джорджо Моранди
Александр Калягин (в центре)Последний день города N
Как пьесу Гоголя «Ревизор» превратили в «Карточный домик»
Лидер группы «Кабриолет» попал в ДТП
Победители архитектурного конкурса по реновации получат по 11 миллионов рублей
Актриса Миша Бартон выиграла дело о порномести против своего бывшего парня
Умер сыгравший в 136 эпизодах сериала «Сансет-Стрип, 77» актер Роджер Смит
Все материалы
Интернет и СМИ
Только для избранных
Почему в сети сходят с ума по чернокожим, чесноку и башенным кранам
Медведь забрался в дом, сыграл на фортепиано и стал звездой соцсетей
Кэти Гриффин «Минус один укроп»
Как журналисты лишаются работы из-за шуток про власть, инвалидов и трупы
Пушкина назвали первым в мире гангста-рэпером
Названы самые частые ошибки при поиске порно
Чернокожий покоритель водных горок «нарушил законы физики» и поразил соцсети
Украинская соцсеть предложила регистрироваться через заблокированный «ВКонтакте»
Все материалы
Ценности
Наперегонки со временем
Самые яркие моменты московского ралли ретрокаров L.U.C Chopard
Было просто хорошо, стало «ошнурительно»
Сергей Шнуров поменял привычки
На иголках
Любители татуировок рассказали об их скрытом смысле и значении
Лаборатория MB&F посадила инопланетян в часы
Ralph Lauren создал «золотую» сумку специально для России
Марка adidas StellaSport показала одежду для креативных тренировок
«Самый красивый преступник США» стал лицом Philipp Plein
Все материалы
Путешествия
Эркээни или Кэскил
Сложный тест на знание истории и географии Якутии
Не нужно аплодировать!
Что больше всего бесит бортпроводниц
Аня Бушуева: «Обязательно попробуйте русский салат»
Что такое тапас по-валенсийски
Российский путешественник совершит шестимесячный поход вдоль всей Волги
Газета рассказала о семи местах для бесплатного отдыха по всему миру
Названы самые недорогие города России для путешествий в летние выходные
Пассажиры выпрыгнули из самолета в Австралии из-за записки в туалете лайнера
Все материалы
Из жизни
«Невозможно стать человеком другой национальности»
История психиатра из России, который перебрался в Израиль, а затем в США
Весь мир любит единорога
Миллениалы помешались на всем, что связано с мифическим существом
Суперлюди среди нас
Необычные фитнес-лидеры завоевывают популярность у поклонников ЗОЖ
Боснийский скульптор-самоучка поставил во дворе гипсовых Трампа и Путина
Гигантская фигура Терезы Мэй показала Европе непристойный жест
Частые корпоративы с полуголыми женщинами смутили сотрудников Badoo
Американский заключенный рассказал о плане побега в ящике с опилками
Все материалы
Угадай, где выпущена эта машина
Хитрый тест на знание географии мирового автопрома
5 конкурентов новой Mazda CX-5
Лучшие кроссоверы стоимостью до двух миллионов рублей
Сумасшедшие «каблучки»
Невероятные фургончики из Японии, но очень-очень маленькие
Гонка героев
Кожей чувствуем магию «500 миль Индианаполиса»
Прыжок 10-тонного гоночного «КАМАЗА» на 40 метров показали на видео
Компания Renault назвала рублевые цены на новый Koleos
Американцы построили эксклюзивный Land Rover Defender с V8
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы