СМИ узнали о грядущем «двойном» пополнении в семье Джорджа Клуни

Голливудский актер Джордж Клуни и его жена, юрист Амаль Клуни (Аламуддин), станут родителями. Об этом пишет In Touch со ссылкой на источники в окружении пары.

По данным информатора СМИ, Клуни ожидают двойню.

«Когда Амаль и Джорж узнали, что будут двойняшки, они были удивлены, но и немного напуганы, потому что оба всегда считали, что одного ребенка достаточно. Но новость о том, что это мальчик и девочка, очень обрадовала их. Они чувствуют, что сорвали семейный джекпот», — рассказал источник.

Также сообщается, что дети были зачаты с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и что процедуры дались паре нелегко, поскольку миссис Клуни испытывает страх перед медицинскими манипуляциями, особенно связанными с инъекциями.

In Touch пишет, что Клуни воспринял новость о беременности супруги «неожиданно хорошо» (напоминая, что ранее актер был убежденным чайлд-фри).

«Он перешел от отрицания отцовства к мыслям о том, что будет воспитывать двоих детей, которые станут называть его папой. Выполняет каждую прихоть Амаль и разговаривает с ее животом, выбирает имена», — пишет онлайн-ресурс.

Материалы по теме Разводка и девичья фамилия Топ-15 лженовостей о звездах, которые СМИ повторяют из года в год

55-летний Джордж и 38-летняя Амаль официально не подтверждали информацию о грядущем пополнении в семье.

18 января стало известно, что пара прилетела на Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария). Амаль была приглашена на вечер Women of Impact, посвященный влиятельным женщинам и проходивший в рамках мероприятия.

Джордж и Амаль сыграли свадьбу в Венеции 27 сентября 2014 года. Пара обручилась в апреле 2014 года. Аламуддин родилась в Ливане, окончила Оксфордский университет и юридическую школу в Нью-Йорке. В 2011 году стала адвокатом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

