Пьяная Бузова искала собутыльников в самолете и попала на видео

Российская поп-исполнительница Ольга Бузова напилась в самолете и приставала к пассажирам с предложением выпить с ней. Видео с инцидентом опубликовала группа о шоу-бизнесе во «Вконтакте».
Певица предлагала попутчикам выпить, однако когда получила отказ, ответила: «Всем спать!»
Мнение пользователей по поводу поведения артистки разделилось. «А что в этом такого? Тоже ведь человек, она же не исполняла ничего плохого!» — писали одни. «Мне кажется, это ее нормальное поведение. Она всегда себя как идиотка ведет», — писали другие.
Ранее в сентябре Ольга Бузова опубликовала в Instagram-аккаунте собственного бренда одежды Olga Buzova Design фотографию и видео в новой куртке. На бордовой кожаной куртке-косухе, помимо принтов со знаками карточных мастей, черным блестящим шрифтом написано: «Вторая после Путина».