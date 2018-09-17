Пьяная Бузова искала собутыльников в самолете и попала на видео

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Российская поп-исполнительница Ольга Бузова напилась в самолете и приставала к пассажирам с предложением выпить с ней. Видео с инцидентом опубликовала группа о шоу-бизнесе во «Вконтакте».

Певица предлагала попутчикам выпить, однако когда получила отказ, ответила: «Всем спать!»

Мнение пользователей по поводу поведения артистки разделилось. «А что в этом такого? Тоже ведь человек, она же не исполняла ничего плохого!» — писали одни. «Мне кажется, это ее нормальное поведение. Она всегда себя как идиотка ведет», — писали другие.

Ранее в сентябре Ольга Бузова опубликовала в Instagram-аккаунте собственного бренда одежды Olga Buzova Design фотографию и видео в новой куртке. На бордовой кожаной куртке-косухе, помимо принтов со знаками карточных мастей, черным блестящим шрифтом написано: «Вторая после Путина».

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