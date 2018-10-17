Бузова объявила о расставании с алчным женихом

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Денис Лебедев

Телеведущая и певица Ольга Бузова подтвердила многочисленные слухи о лицемерии победителя шоу «Замуж за Бузову» Дениса Лебедева и рассказала фанатам о своих переживаниях. Пост доступен на ее странице в Instagram.

По словам Бузовой, она продолжила общаться с Лебедевым после проекта. Первое время телеведущая была счастлива в отношениях, однако через некоторое время начала замечать многочисленные факты обмана со стороны жениха. Первое время Бузова списывала их на сплетни, но позднее увидела прямые доказательства лжи.

Простите ещё раз, что не писала. Просто весь ужас происходящего до сих пор не укладывается у меня в голове. Мне нужно было всё проанализировать, подтвердить информацию и принять правильное решение в отношениях с Денисом. Всё, что происходило для меня было не шоу! Возможно, именно поэтому я попала под влияние человека, который оказался не таким, каким я его видела сквозь призму своей влюблённости. Так нагло и бесцеремонно мои чувства не топтал ещё никто... После съёмок, мы с Денисом продолжили общаться уже в Москве! И да, черт возьми, я была счастлива!!!! Какой-то период точно. После выхода шоу, и по мере развития отношений, начали всплывать факты обмана и лжи, на которые я пыталась не обращать внимания, думая что это наговоры от сплетников! Но вскоре начали появляться уже прямые доказательства этого всего... Мне бы очень хотелось не комментировать то, что оказалось страшной реальностью, но у меня просто нет права на это молчание! На сегодняшний момент мы с Денисом не вместе, и в будущем тоже не сможем быть вместе! Потому что я не могу быть с человеком, который меня обманывает, изменяет, использует предаёт и продаёт! К сожалению, все, что так долго муссируют СМИ, оказалось горькой правдой! У нас состоялся очень сложный разговор. Все факты этих ужасающих переписок Денис мне подтвердил лично! Прикрываясь словами о безграничной любви, космической связи между нами....и своей лживой «открытостью миру» . Да ему достаточно долго удавалось вводить меня в заблуждение. Я никогда не смогу простить и принять его разгульный образ жизни, оправдать избиение женщины, измену и употребление запрещённых препаратов! Мне очень больно, что люди так бесцеремонно могут влезать в душу других людей, и крушить там всё ради своей выгоды! А когда плюют в душу человеку, который тебе поверил, и любовь остаётся только в постах в Инстаграм, становится просто невыносимо мерзко. Я впервые встречаю такого чудовищного и бездушного человека на этой земле! Я просто не понимаю, как такое вообще возможно! Бог тебе судья. Я продолжаю жить и идти дальше. Всем желаю добра и настоящего счастья. Будьте бдительны! Не повторяйте моих ошибок. Ваша Оля.

Фото опубликовано @buzova86

«На сегодняшний момент мы с Денисом не вместе, и в будущем тоже не сможем быть вместе! Потому что я не могу быть с человеком, который меня обманывает, изменяет, использует, предает и продает», — написала Бузова, уточнив, что никогда не простит мужчине его разгульный образ жизни, избиение женщин и употребление наркотиков.

«Я впервые встречаю такого чудовищного и бездушного человека на этой земле», — отметила она, пожелав подписчикам быть бдительными и не повторять ее ошибок.

Ранее в СМИ просочились слухи о том, что победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев использовал имя телезвезды ради раскрутки. Журналисты отмечали, что мужчина притворялся бизнесменом и брал крупные суммы денег у стороннего агентства, чтобы устраивать свидания с Бузовой.

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