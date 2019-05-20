Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует синяки и ссадины на ногах. Публикация сопровождалась рассказом о том, как артистке тяжело порой достигать своих целей. Многие подписчики раскритиковали Бузову за невнимание к людям, работающим на действительно опасных и ответственных должностях.

«Через эту боль, синяки и усталость я иду к своей новой цели», — написала Бузова. Некоторые комментаторы усомнились в подлинности синяков, предположив, что певица загримировала тело, чтобы привлечь к себе внимание. Ряд подписчиков пожалели артистку и передали ей слова поддержки.

Успех - это не случайность, как привыкли думать некоторые. Это огромная и тяжелая работа, упорство, трудоспособность, настойчивость, а иногда и боль😔 Но через эту боль, синяки и усталость я иду к своей новой цели 💣 И это того стоит ❤️ Фото опубликовано @buzova86

Однако большинство пользователей раскритиковали публикацию Бузовой. «В очередной раз убеждаюсь — мозгов все-таки у этой дамы нет», — заключил один из комментаторов. «Ты что, на коленях идешь к своей цели?» — иронизировал другой.

Многие набросились на артистку, требуя не вызывать к себе жалость. «В шахте отработала. Устала. Хватит ныть, ты, чудовище бездарное», — заметила одна из подписчиц. «Показать бы тебе руки и ноги, все тело тех людей, кто работает день и ночь на стройках, на фермах и так далее, а не твои колени ободранные», — злился другой комментатор.

Пользователи замечали, что многие из них почти не спят и отказывают себе в еде, но никогда не жалуются, в отличие от певицы. «Какой труд, она на халяву все сделала, а настоящий труд делают наши родные на заводах, на полях, а не на сцене», — заключали они.

Ранее Бузова заявила, что снова разочаровалась в мужчинах. По ее признанию, она ждет от партнера поступков, а не слов.

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