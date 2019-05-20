Собчак стала генеральным продюсером телеканала

Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер». Об этом сообщается на сайте медиахолдинга «Газпром-медиа», в который входит канал.

В сообщении говорится, что Собчак вместе с другими генеральными продюсерами займется программным наполнением канала. Она также будет отвечать за развитие ряда проектов на телеканале. Кроме того, в планах участие Собчак в проектах для сегмента развлекательного телевидения.

В настоящее время за программное наполнение телеканала отвечают генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк и Денис Жалинский. Основу вещания составляют проекты собственного производства.

В декабре 2018 года Собчак покинула должность главного редактора LʼOfficiel. Официальную причину ухода журналистка не озвучила.

Пост главного редактора в LʼOfficiel Собчак занимала почти четыре года. На время участия в выборах президента России она временно оставляла руководящую должность. До LʼOfficiel она руководила редакцией журнала SNC. В настоящее время Собчак ведет канал на YouTube, на котором выходит шоу «Осторожно, Собчак!»

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