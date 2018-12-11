Ксения Собчак ушла с поста главного редактора журнала LʼOfficiel

Журналистка Ксения Собчак покинула должность главного редактора LʼOfficiel. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Собчак назвала октябрьский номер своим последним детищем на занимаемом посту. Свою работу она охарактеризовала как «тренажер духа», который стал важным жизненным опытом. Официальную причину своего ухода журналистка не озвучила.

Это наш Октябрьский Lofficiel . Важно отметить, что это последний номер под моим руководством. За четыре года мы сделали с нашей командой массу крутейших проектов и обложек,свайпните мои любимые-тут. Но пришло время идти дальше! И я не представляю свою работу без моей команды,без тех ,кто делал этот проект вместе со мной. Для меня работа в #ACMG былa невероятным опытом не только восьмилетнего главредства(вначале в SNC а потом в Lofficiel),но и настоящим «тренажером духа» общения с начальством ) Кто знает-тот поймет.) Будем ждать перемен,и кто знает,может когда-нибудь наш dreamteam вернется ,чтобы делать самый интеллигентный глянец в стране. Фото опубликовано @xenia_sobchak

Однако Собчак намекнула, что к увольнению могли привести разногласия с руководством медиагруппы ACMG. «Кто знает — тот поймет. Будем ждать перемен, и, кто знает, может, когда-нибудь наш dreamteam вернется, чтобы делать самый интеллигентный глянец в стране», — охарактеризовала она общение со своим начальством.

Собчак занимала пост главного редактора LʼOfficiel почти четыре года. На время своей президентской кампании она временно оставила руководящую должность. До LʼOfficiel была главредом журнала SNC.

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