Издатель Meduza покинет свой пост

Издатель Meduza Илья Красильщик планирует покинуть свой пост. Как сообщает РБК, об изменениях в руководстве проекта объявят в ближайшее время.

Причиной ухода Красильщика из издания источники называют его разногласия с Галиной Тимченко. Она является учредителем и генеральным директором проекта.

Сотрудникам проекта Meduza сообщили о грядущих «важных» изменениях 7 декабря. Суть анонсируемой информации пока не раскрывается, однако знакомые Красильщика уверены, что речь идет о его увольнении.

Сотрудники редакции Meduza пока никак не комментируют эту ситуацию.

Ранее Красильщик работал на руководящих должностях в издании «Афиша». В 2014 году он стал одним из основателей Meduza. Свою работу в проекте он охарактеризовал как менеджмент «историй», рассказываемых редакцией.

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