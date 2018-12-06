Радиоведущая ушла домой посреди эфира и покончила с собой

Популярная ведущая радиостанции «Би-би-си» Вики Арчер (Vicki Archer), о смерти которой стало известно в августе этого года, совершила самоубийство. Как сообщает сайт издания, сотрудница страдала от затяжной депрессии.

Причины смерти 41-летней Арчер огласил суд города Шропшир. По данным суда, в разгар рабочего дня она сообщила коллегам, что ей необходим отдых, и покинула редакцию. По данным The Guardian, ведущая покинула студию прямо во время ведения эфира. Через несколько часов ее обнаружили мертвой в собственном доме.

Издание отмечает, что это была уже третья ее попытка покончить с собой за последние несколько лет. Несмотря на успешную карьеру, женщина продолжительное время страдала от депрессии. В последние недели перед смертью она публиковала в личных блогах жалобы на жизнь и грустные посты.

Ее тело обнаружил отчим, который пришел к ней домой помочь с установкой плиты. У Арчер осталось трое детей.

Глава регионального вещания «Би-би-си» Дэвид Дженнингс (David Jennings) сообщил, что все сотрудники радиостанции буквально убиты горем после известий о смерти Арчер. По его словам, она была выдающейся ведущей и журналисткой.

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