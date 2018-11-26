Умер объявивший о ЧП во время августовского путча диктор

В возрасте 79 лет умер диктор Центрального телевидения СССР Юрий Ковеленов. Об этом сообщил в ночь на 26 ноября артист Ефим Шифрин в Instagram-аккаунте.

«Ох, ты... Юры Ковеленова не стало. Сколько мы с ним отвыступали. Сколько отъездили. Светлая память, Юрочка...», — написал российский юморист.

Ковеленов вел программу «Время» с 1965 года по 1995 год. Также он был известен тем, что зачитал постановление Государственного комитета по чрезвычайному положению во время августовского путча в 1991 году. После ухода с телевидения он занимался бизнесом: работал как посредник фирм, занимающихся лесоматериалами. Ковеленов также был консультантом по накопительно-страховым программам.