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Умер объявивший о ЧП во время августовского путча диктор

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Юрий Ковеленов, 1971 год

В возрасте 79 лет умер диктор Центрального телевидения СССР Юрий Ковеленов. Об этом сообщил в ночь на 26 ноября артист Ефим Шифрин в Instagram-аккаунте.

«Ох, ты... Юры Ковеленова не стало. Сколько мы с ним отвыступали. Сколько отъездили. Светлая память, Юрочка...», — написал российский юморист.

Ковеленов вел программу «Время» с 1965 года по 1995 год. Также он был известен тем, что зачитал постановление Государственного комитета по чрезвычайному положению во время августовского путча в 1991 году. После ухода с телевидения он занимался бизнесом: работал как посредник фирм, занимающихся лесоматериалами. Ковеленов также был консультантом по накопительно-страховым программам.

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