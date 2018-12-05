Старик попытался устроить «подобие керченского теракта» в редакции «МК»

В редакцию «Московского комсомольца» ворвался пожилой мужчина в неадекватном состоянии и угрожал избить одного из сотрудников газеты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

В результате инцидента никто не пострадал. Приехавшие на место происшествия стражи порядка доставила агрессивного гражданина в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Источник агентства «Росбалта» в правоохранительных органах уточнил, что пенсионер угрожал расправой начальнику службы безопасности и требовал встречи с правозащитницей Евой Меркачевой.

Сообщается также, что 27 ноября в редакцию пришло письмо, автор которого требовал встречи с журналистами издания. В случае, если встреча не состоится, он угрожал устроить «подобие керченского теракта». Главред «Московского комсомольца» подтвердил «Росбалту», что письмо с угрозами написал престарелый дебошир, ворвавшийся в редакцию.

Отмечается, что «террористу» 76 лет, при себе он имел справку из психиатрической больницы. «Мужчина заявил, что проходил лечение в этом медучреждении, но сейчас отпущен на три месяца», — пишет газета.

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