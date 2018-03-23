Напавшего с ножом на журналистку «Эха Москвы» направят на принудительное лечение

Следствие просит направить напавшего на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр мужчину на принудительное лечение. Об этом в пятницу, 23 марта, «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.

«По заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы, мужчина признан лицом, нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», — отметила она.

По словам Ивановой, в ближайшее время уголовное дело с утвержденным постановлением будет направлено в суд: принудительное лечение допустимо лишь по его решению.

Покушение на Фельгенгауэр было совершено 23 октября 2017 года. По данным следствия, 48-летний гражданин Израиля Борис Гриц ворвался в офис радиостанции на Новом Арбате, где напал на журналистку и нанес ей удар ножом в область шеи.

Нападавший был задержан охранником радиостанции и передан правоохранительным органам. Уголовное дело возбудили по стате «покушение на убийство», однако уже на первом допрсое задержанный заявил, что «пять лет общался с Татьяной посредством телепатической связи», — и ему сразу назначили психолого-психиатрическую экспертизу, которая и выявила у него тяжелое заболевание

Фельгенгауэр экстренно доставили в больницу, где успешно прооперировали, и через некоторое время она вернулась к работе.

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