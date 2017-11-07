Борис Гриц пожаловался в СИЗО на продолжение «домогательств» от Фельгенгауэр

Арестованный после нападения на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц заявил членам Общественной наблюдательной комиссии, навестившим его в СИЗО, что «инициированные» журналисткой «телепатические контакты» не прекратились. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщает «Московский комсомолец».

По словам Грица, напав на Фельгенгуэр с ножом, он не планировал убивать ее, а пытался прервать «телепатическую связь». «Я ей сообщал, что готов на нормальный диалог, а вот так, телепатически, не хочу. Да вся страна теперь знает, что я писал в соцсетях. Я предупреждал, просил прекратить все это. И когда пришел в редакцию, я не хотел убивать. Хотел просто показать ей, что зло порождает зло. А то, что по горлу полоснул, — ну так получилось», — заявил он.

Заключенный рассказал, что после ареста «телепатические контакты» не прекратились. Он посетовал, что из-за удара ножом по горлу ему не смягчат обвинение с «покушения на убийство» до «причинения тяжких телесных повреждений».

В ближайшее время Грица отправят в центр имени Сербского на психиатрическую экспертизу.

23 октября гражданин России и Израиля Борис Гриц пробрался в редакцию «Эха Москвы», использовав против охраны перцовый баллончик, после чего отыскал журналистку Татьяну Фельгенгауэр и ударил ее ножом по горлу. В сети был найден дневник Грица, в котором тот обвинял ее в ежедневных сексуально-телепатических домогательствах. Ведущая попала в НИИ Склифосовского в тяжелом состоянии. 6 ноября Фельгенгауэр вернулась на работу.