Напавшего на ведущую «Эха Москвы» отправили в психбольницу

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Борис Гриц

Пресненский суд Москвы отправил на принудительное психиатрическое лечение Бориса Грица, проникшего на радиостанцию «Эхо Москвы» и пытавшегося убить радиоведущую Татьяну Фельгенгауэр. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Алексея Черникова.

«Суд постановил применить к подсудимому принудительные меры медицинского характера», — рассказал он. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

Нападение произошло в конце октября 2017 года. Гражданин России и Израиля Борис Гриц пробрался в редакцию «Эха Москвы», использовав против охраны перцовый баллончик, после чего отыскал журналистку Татьяну Фельгенгауэр и ударил ее ножом по горлу. Ведущая попала в НИИ Склифосовского в тяжелом состоянии. Через несколько недель Фельгенгауэр вернулась на работу.

Позднее в СИЗО Гриц рассказал, что напав на Фельгенгуэр с ножом, он не планировал убивать ее, а пытался прервать «телепатическую связь».

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