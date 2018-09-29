Собчак собралась спокойно беременеть до следующих выборов

Телеведущая и политический деятель Ксения Собчак впервые прокомментировала слухи о своей второй беременности. В эфире канала НТВ в интервью Вадиму Такменеву она косвенно подтвердила эту информацию.

«С моей стороны было бы нечестно идти на президентские выборы беременной. Представляете, я бы стала президентом России. И получается, это декретный отпуск три года на деньги налогоплательщиков. То есть меня не уволить, зарплату я бы все равно получала. Поэтому видите, я эти выборы не выиграла, поэтому могу себе спокойно беременеть до следующих губернаторских», — сказала Собчак, ранее заявившая, что не исключает борьбу за пост губернатора Санкт-Петербурга в будущем.

Слухи о возможном пополнении в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана появились в мае 2018 года, однако ни актер, ни журналистка их не подтверждали. Пара уже воспитывает сына Платона. Официальные представители телеведущей заявили об этом только 19 сентября.

На президентских выборах в марте 2018 года Собчак, выдвигавшаяся от «Гражданской инициативы», набрала 1,68 процента голосов.

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