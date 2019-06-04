Собчак поддержала заявившего о давлении Минкультуры BadComedian

Телеведущая Ксения Собчак высказалась о ситуации вокруг блогера Евгения Баженова (BadComedian), который пожаловался на судебной иск кинокомпании, требующей одного миллиона рублей в качестве компенсации. Об этом она написала в Telegram-канале «Кровавая барыня».

По словам Собчак, она с ужасом наблюдает за тем, как блогера «прессуют за критику, скажем так, не очень хороших фильмов, в которых вложился Минкульт».

«Ау, чиновники, да BadComedian популяризовал российское кино, благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают», — написала телеведущя, призвав остановить давление на него.

3 июня BadComedian пожаловался на иск от кинокомпании Kinodanz. По словам блогера, претензии компании состоят в том, что он якобы нарушил объемы цитирования в обзоре на фильм «За гранью реальности». Баженов также рассказал о возможном закрытии канала.

BadComedian — российский видеоблогер, на канал которого подписаны более трех миллионов человек. Баженов известен на YouTube критическими обзорами российских фильмов.

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