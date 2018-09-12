BadComedian раскритиковал выдвижение «Собибора» на «Оскар»

Видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) раскритиковал фильм Константина Хабенского «Собибор», который был выдвинут на премию «Оскар» от России в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Дождь».

BadComedian описал «Собибор» как «отвратительное и бездарное кино», которое неплохо снято с визуальной стороны. Он отметил, что выбранная тема раскрыта «странным и диким способом», а мотивация героев не всегда понятна.

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Баженов назвал фильм, который, по его мнению, более достоин претендовать на премию Американской киноакадемии. «В голову сразу приходит "Аритмия" Бориса Хлебникова. Несмотря на все свои проблемы, "Аритмия" выглядит искренним, настоящим фильмом, в отличие от картонного, бездарного именно в сценарном плане фильма "Собибор"», — заявил он.

Идея фильма принадлежит министру культуру Владимиру Мединскому, который якобы настоял на выдвижении ленты на «Оскар», считает Баженов. При этом неизвестно, какие фильмы конкурировали с «Собибором». «Когда-то отечественный кинопром выдавал "Иди и смотри", а сейчас выдает "Собибор"», — заключил BadComedian.

10 сентября было принято решение о выдвижении «Собибора» на «Оскар» на заседании российского оскаровского комитета.

BadComedian — российский видеоблогер, на канал которого подписаны более трех миллионов человек (по состоянию на июль 2018-го года — прим. «Ленты.ру»). Баженов известен на YouTube критическими обзорами российских фильмов.

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