Невский убежал от хейтеров и раскрыл секреты жизни в СССР

Актер и режиссер Александр Невский запустил тред на Reddit, в котором ответил на вопросы пользователей о кино, творчестве, бодибилдинге и жизни в СССР.

«Привет, Reddit! Я российский актер, кинопродюсер Александр Невский. Мой новый фильм "Разборка в Маниле" теперь в кинотеатрах», — похвастался он, опубликовав в качестве доказательства своей личности ссылку в Twitter.

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Судя по всему, посетителей развлекательного портала заинтересовало предложение Невского, и они завалили актера вопросами о жизни в Советском Союзе и холодной войне с США. «Когда я был маленьким, моя мама постаралась, чтобы устроить мою жизнь. Но я хорошо помню холодную войну и прочие глупости вроде запрета на бодибилдинг. Он был запрещен в СССР из-за Сильвестра Сталлоне, который убил очень много русских в своих фильмах», — пояснил актер.

Он отметил, что считает холодную войну ужасным явлением, которое не должно повториться. «Вот почему во всех моих фильмах русские и американцы плечом к плечу сражаются со злом, а не друг с другом», — подчеркнул Невский.

Актер также поделился с пользователями Reddit инструкциями по грамотной накачке мышц и программой спортивного питания. «И самое главное: верьте в себя и трансформируйте свое тело самостоятельно. Без стероидов и прочих вредных веществ», — посоветовал он.

Некоторые вопросы Невский проигнорировал. Среди них оказались сообщения о критике его фильмов российским блогером Евгением BadComedian Баженовым, якобы незаслуженно полученном им титуле «Мистер Вселенная» и мемах, посвященных персоне актера. «Вот так вот, вот так вот, вот так вот», — передразнили Невского посетители портала, но герой не отвечал.

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