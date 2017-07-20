Невский признался в спонсировании BadComedian и отказался сниматься с Ди Каприо

Российский актер и бодибилдер Александр Невский признался в спонсировании блогера Евгения BadComedian Баженова и отказался сниматься вместе с Леонардо Ди Каприо. Об этом актер рассказал в ролике, который был опубликован в его Twitter-аккаунте.

На видео Невский отвечает на вопросы подписчиков. В частности, он рассказывает о титуле «Мистер Вселенная», сравнивает себя с голливудским актером Арнольдом Шварценеггером, хвастается знакомством со Стивеном Сигалом, делится со зрителями планами и мечтами.

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«С Ди Каприо нет пока желания делать коллаборации. Я хотел бы сняться с Ван-Даммом, Дольфом Лундгреном и Майклом Джей Уайтом», — отметил бодибилдер, отвечая на вопрос о совместных проектах с известными актерами.

Не забыл Невский ответить и на вопрос про критику от обзорщика фильмов Баженова, который не раз нелестно отзывался о творчестве актера. «Это к моей пиар-службе. Он у них на зарплате», — признался он.

Александр Невский (настоящая фамилия — Курицын) — трижды обладатель титула «Мистер Вселенная» по версии Международной федерации бодибилдинга WBBF, актер, режиссер, сценарист и писатель. На его счету более десятка фильмов, среди которых «Черная роза», «Разборка в Маниле» и «Убийство в Вегасе».

Персона Невского стала объектом для шуток в сети после обзоров BadComedian, в которых блогер открыто насмехается над актерской игрой бодибилдера, его сомнительными успехами в спорте и желанием быть похожим на Шварценеггера. Сказанные им слова нередко становятся популярными мемами: например «вот так вот» и «абсолютли» (absolutely) уже несколько лет не выходят из моды у пользователей сети.