Спилберг ответила критикам фильма «Взломать блогеров» ягодицами Барта Симпсона

Популярный YouTube-блогер Саша Спилберг прокомментировала скандал вокруг российского фильма «Взломать блогеров» ягодицами Барта Симпсона из культового американского анимационного сериала «Симпсоны». Об этом сообщили в паблике «Жизнь ютуб» в Facebook.

Ответ Спилберг вызвал негативную реакцию среди пользователей социальной сети, которые принялись осуждать девушку за наглое, по их мнению, поведение. «Да она в край обалдела, ну серьезно! Столько денег было вложено! Можно было и хороший мульт сделать! Это как так можно относиться к зрителям?», — возмутился один из них.

К обсуждению присоединился и известный в Рунете кинокритик Евгений BadComedian. «Поправлю: комментирует не просто актёр. Это продюсер фильма, который снимали на государственные деньги. Хавай, челядь», — отметил он.

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Ранее в январе министр культуры России Владимир Мединский призвал ужесточить критерии отбора фильмов, которые финансируются государством. Так он прокомментировал ситуацию вокруг комедии «Взломать блогеров» Максима Свешникова, деньги на создание которой были выделены Фондом кино. «Ситуация обсуждалась в интернете, произошла ошибка, очевидно, что это творческая неудача», — отметил глава Минкульта.

Лента рассказывает об интернет-блогерах Саше Спилберг и Ивангае (Иван Рудской), которые в фильме играют самих себя. Их аккаунты в сети оказываются взломаны. Продюсером выступил режиссер Тимур Бекмамбетов, снявший «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «Елки». На «Кинопоиске» рейтинг картины на момент написания заметки составил один балл из десяти.

В декабре 2016 года фильм «Взломать блогеров» назвали одним из самых популярных отечественных фильмов, который российские пользователи искали в сервисе Google.