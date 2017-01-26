Читающие по губам блогеры переозвучили инаугурацию Дональда Трампа

Видео: Bad Lip Reading / YouTube

Блогеры Bad Lip Reading переозвучили видео с инаугурации президента США Дональда Трампа с помощью техники чтения по губам. Ролик был опубликован на их YouTube-канале.

На видео, которое за день набрало более восьми миллионов просмотров, блогеры на свой лад озвучивают разговоры Трампа с его женой Меланией, Хиллари и Биллом Клинтон, Бараком и Мишель Обамой и другими политиками. Так, в их интерпретации новая первая леди преподносит Мишель коробочку от Tiffany со словами «Сюрприз! У меня есть несколько крендельков для вас», а Трамп интересуется: «Мелания, ты поняла, что только что произнесла?» (игра слов: с английского present — подарок, а pretzels — крендель).

В одном из эпизодов ролика Трамп говорит Обаме: «Я притворюсь, что ты мне нравишься, но я ненавижу тебя в душе». «А ты прохвост», — отвечает ему бывший президент.