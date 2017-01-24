Шотландский комик разжег войну в Twitter шуткой об инаугурации Трампа

Шотландский комик Брайан Лимми Лимонд (Brian Limmy Limond) пошутил об инаугурации Дональда Трампа, однако некоторым его подписчикам, проживающим в США, шутка смешной не показалась.

«С нетерпением жду убий... инаугурации Трампа», — написал Лимонд в Twitter накануне мероприятия.

У Лимонда более 265 тысяч читателей в Twitter, среди них множество американцев, большинство из которых негативно отреагировали на твит. Его назвали психически больным, а соратники Трампа расценили написанное как угрозу и напомнили, что подобные высказывания в адрес президента уголовно наказуемы.

Сторонники президента США начали через Twitter жаловаться в ФБР, Секретную службу и другие органы безопасности.

— CoS TJ Mitch Johnson (@TJMitchJohnson) 19 января 2017, 23:19

Некоторым показалось, что Лимонд может представлять угрозу для нового американского президента. Дональду Трампу также предложили подключиться к беседе.

Юзеры призывали посадить Лимонда в тюрьму за шутки об убийстве, но британцы в грубой форме напоминали, что законы США не действуют на территории Соединенного Королевства. Тогда американцы высказали предположение, что достойным наказанием для комика стала бы экстрадиция в Соединенные Штаты, откуда его определили бы в Гуантанамо.

Сам комик с сарказмом отнесся к дискуссии, которая разразилась из-за его записи. В ее завершение он опубликовал новый твит с подписью «этот костюм меня полнит?»