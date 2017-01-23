Мединский вслед за BadComedian раскритиковал фильм «Взломать блогеров»

Министр культуры России Владимир Мединский призвал ужесточить критерии отбора фильмов, которые финансируются государством. Так он прокомментировал ситуацию вокруг комедии «Взломать блогеров» Максима Свешникова, деньги на создание которой были выделены Фондом кино, передает ТАСС в понедельник, 23 января.

«Ситуация обсуждалась в интернете, произошла ошибка, очевидно, что это творческая неудача», — отметил глава Минкульта.

По данным портала «Кинопоиск», бюджет ленты «Взломать блогеров» составил 35 миллионов рублей. Премьера фильма состоялась в ноябре 2016 года. В прокате он собрал около 7,6 миллиона рублей. Фонд кино не приводит сумму, выделенную на поддержку картины.

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19 января видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) опубликовал на своем YouTube-канале обзор на «Взломать блогеров». В сорокаминутном ролике он раскритиковал слабую художественную составляющую картины, назвав ее худшим фильмом 2016 года. Блогер также обвинил Фонд кино в неумении распоряжаться деньгами.

Лента рассказывает об интернет-блогерах Саше Спилберг и Ивангае (Иван Рудской), которые в фильме играют самих себя. Их аккаунты в сети оказываются взломаны. Продюсером выступил режиссер Тимур Бекмамбетов, снявший «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «Елки». На «Кинопоиске» рейтинг картины на момент написания заметки составил один балл из десяти.

В декабре 2016 года фильм «Взломать блогеров» назвали одним из самых популярных отечественных фильмов, который российские пользователи искали в сервисе Google.