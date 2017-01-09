«Бэтмен против Супермена» стал лидером в шорт-листе «Золотой малины»

Опубликован шорт-лист антипремии «Золотая малина». Список в понедельник, 9 января, приводит Yahoo! Movies, однако на сайте награды его нет. Как уточняет портал «Кинопоиск», перечень был обнародован членами фонда премии, которые уже получили бюллетень голосования за будущих номинантов.

Лидером по числу упоминаний в шорт-листе стал фантастический боевик Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». У картины есть шанс побороться за антинаграду в шести категориях, включая «Худший фильм». Всего лента была упомянута восемь раз: Бен Аффлек и Генри Кавилл, а также Джесси Айзенберг и Джереми Айронс попали в номинации «Худший актер» и «Худший актер второго плана» соответственно.

Из шорт-листа будет выбрано по пять фильмов или артистов для каждой категории. Номинанты будут названы 23 января, за день до объявления претендентов на премию «Оскар».

Лауреаты 37-й «Золотой малины» станут известны 25 февраля.

Джон Уилсон учредил антипремию в 1980 году. Название (Raspberry или попросту Razzie) непрестижной награды происходит от английского выражения blowing a raspberry, которое обозначает неприятный звук, издаваемый при помощи губ и языка.

Фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» вышел в кинотеатрах в марте 2016 года. Его бюджет составил около 250 миллионов долларов, не считая затрат на рекламу. В прокате картина показала себя вполне удачно — она собрала по всему миру больше 800 миллионов долларов, несмотря на то что была фактически разгромлена кинокритиками.