Невский посетовал на упущенную возможность набить морду Вайнштейну

Актер и режиссер Александр Невский заявил, что жалеет об упущенной возможности разобраться с оскандалившимся продюсером Харви Вайнштейном. Об этом он рассказал в интервью изданию The Hollywood Reporter.

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«За последние 15 лет я неоднократно виделся с Вайнштейном. Если бы я только знал, чем он занимается... Мне грустно, что я не врезал по его уродливой морде», — заявил Невский.

Он добавил, что наденет на церемонию вручения премии «Золотой глобус» костюм черного цвета. Таким образом он присоединится к анонсированной голливудскими звездами акции против сексуальных домогательств в киноиндустрии.

Вопреки слухам, Вайнштейн не посетит «Золотой глобус». По утверждению его представителя, он все еще проходит лечение в Аризоне, передает People.

В октябре знаменитости Голливуда заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. В изнасилованиях и приставаниях также обвинили Кевина Спейси, Чарли Шина, Сильвестра Сталлоне, Ларса фон Триера, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана.

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