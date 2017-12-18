«Эндемия секс-скандалов» перешла с Голливуда на музыкальную индустрию

Группа певиц и женщин-композиторов высказалась о многочисленных случаях изнасилований и сексуальных домогательств в музыкальной индустрии. Об этом сообщает BBC News в понедельник, 18 декабря.

«Женщины рассказали нам, что сексуальное насилие и домогательства в музыкальной индустрии приобрели форму эндемии (заразная болезнь, свойственная определенной местности или территории — прим. «Ленты.ру»)», — отметили авторы репортажа.

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«Я знаю девочек, которые были изнасилованы. И за этим всегда стоят мужчины во власти. Они находят девочку в зародыше карьеры, когда ей нужно очень много поддержки», — рассказала 22-летняя британская певица Хлои Хоул.

По словам Хоул, в 16 лет ее домогался мужчина гораздо старше ее, с которым она должна была сотрудничать на лэйбле: «Он подвозил меня до отеля, а потом писал: "Почему ты меня не пригласила?" Я помню, как однажды он схватил меня за попу и сказал что-то вроде: "Мне кажется, мы бы хорошо провели время в постели"».

Другая представительница музыкальной индустрии, пожелавшая не раскрывать своего имени, рассказала, как в 15 лет ей предложил сотрудничество продюсер, который впоследствии шантажировал ее, принуждая к отношениям. «Он убедил меня, что без него я буду никем, и что если я расскажу об этом кому-либо, то мой успех улетучится», — поведала она. Женщина подчеркнула, что это продолжалось на протяжении двух лет.

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Музыкальный менеджер Ясмин Лажоа сообщила, что у нее есть множество таких историй от разных певиц — она начала собирать их из-за огромного количества секс-скандалов, свидетельницей которых стала. «Я ожидала, что мне будут рассказывать о домогательствах, а на деле я получила истории об изнасилованиях, происходящих в студиях, мужчинах, склоняющих девушек к оральному сексу, мужчинах, насилующих женщин в квартирах, принадлежащих компаниям», — рассказала она.

В октябре знаменитости Голливуда заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. В изнасилованиях и приставаниях также обвинили Кевина Спейси, Чарли Шина, Сильвестра Сталлоне, Ларса фон Триера, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана.

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