Культура
 
Последние новости
Производитель Sukhoi Superjet оправдался за европейский провал
Российская биатлонистка приехала в Канаду и оглохла
Литва призвала тщательнее отражать информационные атаки из России
Россияне возмутились принудительному выселению 92-летней пенсионерки-инвалида
В деле Azino 777 появились новые фигуранты
Кремль отреагировал на арест инвестора из США Майкла Калви
Лукашенко рассказал о готовности ответить на «вопросы и озабоченности» ЕС
Кадыров признал нетрудоспособность и уехал из Чечни
Студентка легла спать с головной болью и проснулась с новорожденной дочерью
Новости партнеров

Баста извинился за слова о пенсиях после обзора BadComedian на «Клубаре»

Перейти в «Мою Ленту»

Рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, опубликовал в Instagram видео с извинениями по поводу поддержки повышения пенсионного возраста в России. Музыкант отметил, что изменил свое мнение после обзора блогера BadComedian (Евгений Баженов) на его фильм «Газгольдер. Клубаре».

Баста поведал, что обсудил с Баженовым его обзор. «Я хочу принести свои искренние извинения всем, кого не оставила равнодушной или оскорбила моя позиция о пенсионной реформе, озвученная мной на пресс-конференции в Ростове-на-Дону в сентябре», — заявил рэпер, добавив, что ему не стоило высказываться на эту тему, «не разобравшись в важных нюансах».

Баста объяснил, что сформировал мнение, прочитав «несколько статей с недостоверными, искаженными данными». Он не уточнил, о каких статьях идет речь. Вакуленко подчеркнул, что «не поддерживает реформу и считает ее большой ошибкой». Музыкант завершил свою речь словами о том, что ему «всегда хватало мужества признавать свои ошибки».

На вышеупомянутой пресс-конференции рэпер сказал, что «повышение пенсионного возраста это, увы, мера необходимая». В обзоре BadComedian на «Газгольдер. Клубаре», вышедшем на YouTube 15 февраля, блогер указал на «расхождение в образах» Басты в кинокартине и на пресс-конференции — в фильме артист якобы ставит себя в оппозицию властям, а при журналистах поддерживает ее.

Вышедший в октябре 2018 года «Газгольдер. Клубаре» рассказывает историю промоутера Артура, который намерен построить модный ночной клуб «Клубаре». При этом у главного героя возникают серьезные проблемы с полицией, финансами и злоупотреблением наркотиками. Баста появился в камео и выступил композитором ленты.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне оказались любителями попсы и шансона
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Поссорившийся с Децлом Баста отреагировал на его смерть
Другие материалы рубрики
Культура00:02Сегодня

«Я пришел на дискотеку, чтобы снять тебя и стресс»

Россию захватывают хиты про наркотики и рейвы под музыку 1990-х
11:51Сегодня

Актера сериала «Интерны» ранили из ружья во время съемок

16:1811 февраля

На «Пикнике Афиши» сделают отдельную сцену для Скриптонита, Басты и других рэперов

10:25Сегодня

Юрий Быков признал себя мудаком и раскаялся из-за провала фильма «Завод»

Культура00:0314 февраля
Елизавета II

Погром и шатания

Как королева Елизавета, Тереза Мэй и Борис Джонсон стали героями
17:3110 февраля

Картины Гитлера всколыхнули Нюрнберг и остались невостребованными

09:36Сегодня

Россияне оказались любителями попсы и шансона

19:4017 февраля

Шнуров сочинил стихи про избившего жену Башарова

Культура00:0112 февраля

«Русский секс — как русский бунт, бесполезен, беспощаден»

Бесстрашные стихи Сергея Шнурова про Кадырова, Путина и коррупцию
21:5317 февраля

Умер народный артист России Загир Валитов

19:1316 февраля

От Марата Башарова ушла избитая жена

13:27 8 февраля

Религиозный Джастин Бибер отказался от секса до свадьбы

Россия
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
«Вытащить человека из депрессии может только любовь»
Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
Вероника Науменко с мамой«Кислород падает, и она моментально синеет»
Маленькая Вероника задохнется без прибора для очищения легких. Вы можете ей помочь
Шестилетний ребенок ночь блуждал в московском лесопарке и вышел к людям
Кадыров признал нетрудоспособность и уехал из Чечни
Русскому горю посвятят музей
Все материалы
Мир
Сергей Лавров, министр иностранных дел РоссииНовый мировой беспорядок
Хаос и своенравие России: что обсуждали в Мюнхене главные политики мира
Польша захотела извинений от Израиля за «сотрудничество с нацистами»
Испанский военный корабль показал оружие Гибралтару
Индия отомстила террористам
Задержан «голос» роликов боевиков ИГ
«Угроза не исчезла»
 
«Китайцы шли цепями на пулеметы»
40 лет назад началась война главных коммунистических держав Азии. СССР остался не у дел
Все материалы
Бывший СССР
Русские сети
Литовская контрразведка разоблачила агентов Москвы. Они следили за судьями и прокурорами
США пожаловались на нежелание России вести переговоры по Украине
Белоруссия решила скорректировать план обороны страны
Грузинские туристы за одну ночь устроили серию краж в Киеве
Саакашвили вычислил у себя процент грузинской крови
Порошенко назвал нынешнее положение Украины историей успеха
Первый президент Украины объявил Донбасс «другой страной»
Все материалы
Экономика
До последнего вздоха
Эти компании рассчитывают на вашу скорую смерть. Она принесет им миллионы
Россияне останутся без дешевых автомобилей
«Северному потоку-2» снова усложнили жизнь
Венесуэльские нефтяники опровергли заморозку счетов Газпромбанком
У российского бизнеса появилась надежда
Медведев назвал «неверной трактовкой» планы забрать у бизнеса сверхдоходы
В Европе отказались от Sukhoi Superjet
Все материалы
Силовые структуры
«Надо убивать!»
Главный киллер России создал секту безжалостных убийц. Его «братья» ликвидировали 60 человек
Кровавая жатва
Все преступления банды Джако — главного киллера России: справка «Ленты.ру»
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Банда главного киллера России предстанет перед судом в Москве
Кредиторы забрали ребенка у россиянки из-за долгов
Новость о задержании смертников со взрывчаткой в Сургуте оказалась ложью
Подростков-арестантов спрячут от криминала в женском СИЗО
Все материалы
Наука и техника
Атомный поезд
Что станет с Россией после ядерной войны и как в ней выжить — «Метро: Исход»
Обратная сторона
Ужасы и быт Второй мировой войны глазами неизвестного солдата вермахта
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Работу дрона-камикадзе от «Калашникова» показали на видео
Россия создаст «Космическую яхту Селена»
В «Роскосмосе» анонсировали увольнения
Виновники вымирания мегалодонов оказались живы
Все материалы
Спорт
Фрэнсис Нганну и Кейн ВеласкесСлавная охота
Африканский Хищник нокаутировал легенду UFC за 26 секунд
Хоккеист умер во время матча в Новосибирске
Игрок НХЛ на скорости просунул клюшку между ног и забросил шайбу
Бывший футболист «Зенита» принес команде победу дальним ударом с лета
Бывший чемпион UFC продержался в клетке 26 секунд
Россиянин победил на этапе чемпионата мира по скоростному спуску на коньках
Сычев затосковал по дедовщине в российском футболе
Все материалы
Культура
«Я пришел на дискотеку, чтобы снять тебя и стресс»
Россию захватывают хиты про наркотики и рейвы под музыку 1990-х
Елизавета IIПогром и шатания
Как королева Елизавета, Тереза Мэй и Борис Джонсон стали героями
«Усатая Джоконда» Марселя Дюшана«В этом не было ничего непристойного»
Он изображал трансвестита, восхищался писсуарами и изменил мир
Актера сериала «Интерны» ранили из ружья во время съемок
Баста извинился за слова о пенсиях после обзора BadComedian на «Клубаре»
Юрий Быков признал себя мудаком и раскаялся из-за провала фильма «Завод»
Россияне оказались любителями попсы и шансона
Все материалы
Интернет и СМИ
Звезду «Что? Где? Когда?» обвиняют в подкупе ради выигрыша
Что известно о самом громком скандале в истории «Кто хочет стать миллионером?»
«Я сейчас же поеду в больницу»
Эти блогеры всю жизнь развлекали незнакомых людей. Зрители отплатили им сполна
Невеста упрекнула давнюю подругу в лишнем весе и передумала звать ее на свадьбу
В Forbes назвали признак богатого россиянина
Сказке конец
Магия в жизни обычных людей на снимках лучших фотографов мира
Муж Скабеевой объяснил полутораминутное молчание в эфире украинского канала
Обнаружена китайская база данных слежки за миллионами уйгуров
Все материалы
Ценности
Голливудский пророк
Виллы, спорткары и собственный флот. Как жил основатель церкви сайентологии
«Женщины одеваются так безвкусно, вам надо поднимать страну»
Российские дизайнеры научились делать качественные вещи. Их даже готовы покупать
«Они сказали, что я позорю себя и семью»
Арабские женщины курят, пьют и водят машины. Их не страшат тюрьма и плети
Пристыженные тучные женщины обиделись на мир и запротестовали
Ким Кардашьян вновь вышла в свет в откровенном наряде
Леди Гага набила татуировку с ошибкой и списала оплошность на алкоголь
Невеста решила выгнать лучшую подругу со свадьбы из-за большой груди
Все материалы
Путешествия
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вы можете почувствовать себя опустошенными»
История россиянки, получившей работу мечты и объездившей 25 стран за год
Скорпион пробрался в салон самолета и всполошил пассажиров
В Амстердаме решили исключить проституток из списка достопримечательностей
Названы лучшие дни недели для бронирования отелей и авиабилетов
Круизный лайнер снес часть причала и шокировал пассажиров
Все материалы
Из жизни
Без лица
Эти люди обливались кислотой и бежали из страны, чтобы исчезнуть. Этого оказалось мало
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Страх катастроф толкает нас к вере в ведьм»
Цыгане совместили магию и технологии. Получилось дико, но выгодно
Женщина похудела из-за рака и списала это на успех диеты
Мужчина подарил возлюбленной чужое кольцо и попросил вернуть
Застарелый синяк британки оказался редкой формой рака
Врач весом полтора центнера похудел вдвое ради пациентов
Все материалы
$50 000 за шиномонтаж, сэр!
Сколько стоит обслуживать культовый суперкар McLaren F1?
Тест нового Мерседеса GLE
Теперь мы знаем, какими будут автомобили Mercedes-Benz в следующие семь лет
10 отличных коубов с автомобилями
Смешные ролики на нашу любимую тему — смотреть со звуком!
Машина времени
Длительный тест Volvo V90 Cross Country: почти плачем после первого знакомства
Ford представил «заряженный» Focus ST нового поколения
Aurus Senat принял участие в соревнованиях водителей ФСО
Появилась информация о самом мощном Kia Ceed и шутинг-брейке Proceed для РФ
Все материалы
Дом
«У меня глаз начал дергаться, спать не могла»
Пара из Подмосковья накопила на «сталинку» и столкнулась с ее неприятным прошлым
Без огней, небоскребов и людей
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
Метры эпохи
Эти шедевры советской архитектуры были забыты. Теперь квартиры в них стоят миллионы
Самую дешевую московскую квартиру нашли в Коптево
Россиянам пообещали новые сроки отключения горячей воды
Риелторы рассказали о тайных сделках с дорогими квартирами в Москве
Названы самые популярные города для празднования Дня защитника Отечества
Все материалы