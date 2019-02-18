Россияне оказались любителями попсы и шансона

Почти 70 процентов граждан России слушают музыку ежедневно или через день, при этом большинство из них предпочитает отечественную попсу. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», пишет «Интерфакс».

Отмечается, что среди участников опроса всех возрастов 67 процентов респондентов отдали предпочтение российской и советской поп-музыке. Вторым по популярности в стране оказался шансон — за него проголосовали 30 процентов респондентов. За ним следует классическая музыка с 22 процентами опрошенных.

Любимым артистом россиян оказался Филипп Киркоров — за него проголосовали восемь процентов респондентов разных возрастных категорий. Второе место разделили Алла Пугачева и Стас Михайлов (пять процентов). Граждане в возрасте от 18-ти до 24 лет предпочитают слушать Егора Крида, Тимати и Николая Баскова.

В рамках опроса у россиян также поинтересовались, каких тем исполнителям следует избегать в песнях. 46 процентов респондентов назвали насилие и суицид, 41 процент — алкоголь и наркотики, 34 процента — секс и половые отношения. 19 процентов россиян посчитали, что в музыке можно затрагивать любые темы.

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