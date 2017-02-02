В культурную жизнь страны оказались вовлечены 76 процентов россиян

Россияне положительно оценивают культурную жизнь страны. Об этом свидетельствует результат опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и опубликованного на сайте организации.

Исследование показывает высокую степень вовлеченности граждан в культурную жизнь страны. Так, 76 процентов опрошенных принимали участие в культурных событиях и мероприятиях 2016 года: этот показатель вырос по сравнению с 2015-м на 5 процентов.

Самый высокий показатель среди различных видов досуга — у походов в кино (45 процентов).

Также выяснилось, что потребительский запрос в сфере культуры в целом сформирован. 41 процент участников исследования заявили о желании посетить театры или концерты.

Около трети опрошенных дали положительную оценку текущей ситуации в сфере культуры страны, причем 37 процентов участников отметили позитивную динамику положения дел в сфере культуры.