Лидер «Несчастного случая» пообещал скорую смерть фанатам Баскова и Пугачевой

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев рассказал о своем восприятии современной музыки и раскритиковал мнение о том, что молодежи сегодня нравятся только упрощенные композиции, не обремененные смыслом. Беседа с артистом опубликована на Rutube-канале «Вокруг ТВ».

Кортнев отметил, что сегодня в музыкальной индустрии наступила пора женских коллективов. «Мне очень нравятся "Обе две", "Монеточка", "Муха" — моя любимейшая, "Серебряная свадьба" из Минска», — поделился он.

«Я не думаю, что современная музыка идет в сторону упрощения. Она просто очень разнообразная. Разнообразие выбора гораздо больше, чем это было 20 лет назад, а тем более — 50», — объяснил музыкант.

Кортнев подчеркнул, что любовь молодежи к современной, сложной, неоднозначной и провокационной музыке «говорит о том, что все у наших молодых людей с мозгами в порядке». «Не в порядке как раз у тех, кто за 40, за 50 [лет], продолжают слушать Аллу Пугачеву с Басковым. Вот с ними, конечно, беда. Но они скоро все помрут, так что ничего, не страшно», — добавил артист.

14 февраля сообщалось, что телеведущая Елена Малышева в интервью рэперу Басте назвала рэп «очень сложным поэтическим жанром».

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