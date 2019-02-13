Канадская певица Граймс попыталась исполнить матерную песню Янки Дягилевой

@Grimezsz / Twitter

Канадская певица Клэр Буше, выступающая под псевдонимом Граймс, попыталась исполнить песню Янки Дягилевой «Печаль моя светла». Она опубликовала видео в Twitter.

«Пытаюсь выучить эту песню Янки. Уже несколько лет не пыталась что-то спеть на русском», — написала артистка.

В комментариях к посту русскоязычные поклонники Граймс отметили, что певице следует попрактиковаться в произношении слова «*****» [хреново] — вместо него она спела что-то невнятное. Ей также предоставили инструкцию по правильному произнесению этого нецензурного слова.

В 2012 году Граймс в интервью изданию Exberliner рассказывала, что все детство провела с бабушкой-украинкой, поэтому слышала преимущественно русскую речь.

Янка Дягилева была участницей групп «Гражданская оборона» и «Великие Октябри». Ее считают одной из самых ярких представительниц сибирского андеграунда конца 1980-х годов. Дягилева погибла под Новосибирском в 1991 году в возрасте 24 лет при невыясненных обстоятельствах.

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