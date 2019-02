Илон Маск восхитился «Жигулями» и заговорил по-русски

Бизнесмен и основатель американской компании SpaceX Илон Маск написал «хаха офигенно» в своем Twitter-аккаунте. Бизнесмен отреагировал русскоязычным комментарием на пост российского телеканала НТВ с упоминанием своего никнейма.

Официальный Twitter-аккаунт канала НТВ опубликовал видео, в котором ставропольский водитель модифицировал свой автомобиль причудливым образом. К посту была добавлена подпись And how do you like this, @elonmusk? («И как тебе такое, Илон Маск?»).

В августе 2018 года сообщалось, что иностранные пользователи социальных сетей оценили популярный в России мем «Как тебе такое, Илон Маск?». Юзеры шуточно обращались к бизнесмену, публикуя разные безумные изобретения.

Ранее стало известно, что канадская певица Граймс поздравила Маска с днем рождения на русском языке. Поздравления своему парню она опубликовала в Instagram-аккаунте, добавив к посту подпись «мой демон с днем рождения».

